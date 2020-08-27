Наибольшая опасность заразиться коронавирусом — в общественном транспорте. Об этом предупредила эпидемиолог петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, пишет «Интерфакс».

Катаева отметила, что «людей в метро, автобусах и троллейбусах становится больше». Многие возвращаются из отпусков, возобновляется образовательный процесс, приезжают студенты.

«Поэтому важно соблюдать масочный режим и дистанцию, обрабатывать руки антисептиками».

По словам эпидемиолога, «ждать заражения можно в любом месте», в том числе в магазинах. В Петербурге коронавирусом по-прежнему «в основном болеет работающее население и молодежь», — добавила Катаева.