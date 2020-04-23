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Узость круга знакомых — преимущество алкоголиков и наркоманов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, люди, зависимые от алкоголя и запрещенных веществ, по сути, всегда находятся в самоизоляции — круг их знакомых крайне ограничен. По этой причине у алкоголиков и наркоманов ниже вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.

«У них нет проблем с самоизоляцией — они от общества давно самоизолировались», — заявил Комаровский.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 2,6 миллиона человек, число выздоровевших — 788,9 тысячи человек, число умерших — 183,4 тысячи человек.

В конце марта в Москве был введен режим самоизоляции — покидать дом можно исключительно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора, похода на работу (если это обязательно), обращения за экстренной медицинской помощью и совершения покупок в ближайшей аптеке или магазине.

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