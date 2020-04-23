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На следующей неделе в России возможен скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией как последствие нарушений режима самоизоляции. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова приводит ТАСС.

«У нас сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции. На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой», — сказал врач.

Он также заявил, что Москва выйдет на плато к концу майских праздников и пробудет на нем около двух недель.

Рамблер

По его словам, режим самоизоляции нужно будет ослаблять для людей с хроническими заболеваниями, беременных, людей с детьми. Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.

«Нужно разработать систему графиков передвижения людей в многоэтажных домах. Допустим, одни выходят в один час, другие — в другой час, по этажам или еще как-то. С условием обеспечения в лифтах средств, которыми люди могут обрабатывать руки. С условием того, что люди будут нажимать на кнопки салфетками или еще чем-то, не передавая инфекцию друг другу, с соблюдением масочного режима», — заключил он.

В Москве за весь период эпидемии было зарегистрировано почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 2,5 тысячи пациентов выздоровели, 288 скончались. Для сдерживания распространения коронавируса в столице введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Также действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.

По данным на 23 апреля, в России зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555.

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