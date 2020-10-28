Соблюдение правил здорового образа жизни способно продлить жизнь, причем придерживаться их несложно. Специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала пять условий, которые позволят улучшить здоровье.

Необходимо отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем, съедать хотя бы 400 граммов фруктов и овощей. Кроме того, эксперт советует вовсе убрать солонку с обеденного стола, так получится сократить потребление «белого яда». «Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду…», — добавила Драпкина, передает РИА Новости.

Также эксперт советует больше гулять. «Час ходьбы со среднем ритмом пешехода — это 6 км/ч», — отметила она. Специалист подчеркнула, что принципов ЗОЖ придерживается лишь 12% россиян.

Ранее «Профиль» писал о пользе таких прогулок, особенно после еды. Благодаря этому на свежем воздухе ускоряются обменные процессы и кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов. Кроме того, так еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир.