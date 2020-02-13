Футбольный арбитр Валерий Бутенко, скончавшийся в четверг, 13 февраля, будет похоронен на московском Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщил его брат, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Траурная церемония пройдет 15 февраля и начнется в 13:00, передает ТАСС.

Несколько месяцев назад, в сентябре, Валерий Бутенко пережил обширный инсульт и был практически парализован, рассказал его брат.

«Прежде всего хочу сказать, что ушел последний из могикан, который, на мой взгляд и по мнению моих коллег, олицетворял профессионализм, которого практически в то время не было», — сказал он.

О смерти Валерия Бутенко ранее 13 февраля сообщил Российский футбольный союз.

Бутенко родился в Москве 16 июня 1941 года. Играл в дублирующем составе московского «Динамо», а также за одноименную махачкалинскую команду, в составе которой стал чемпионом РСФСР, киселевский «Шахтер» и южносахалинский «Сахалин».

С 1976 года он судил игры Высшей лиги СССР и был награжден памятной медалью за обслуживание более 100 матчей. Также работал на мировых чемпионатах 1986 и 1990 годов и чемпионатах Европы 1984 и 1988 годов.