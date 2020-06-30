В случае полного бездействия властей при пандемии COVID-19 число умерших от инфекции в России достигло бы отметки 3,8 миллиона человек. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как сообщается на сайте ВШЭ, специалисты смоделировали ситуацию «полного игнорирования властями и гражданами» пандемии коронавируса, подразумевающую отсутствие каких-либо мер для препятствия распространению болезни.

«В теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в исследовании.

Также эксперты ВШЭ составили другую, более реалистичную эпидемиологическую модель, которая учитывает принятые меры, в том числе информирование граждан, режим самоизоляции, использование индивидуальных средств защиты. Расчеты по этой методике показали, что это позволило избежать смерти 80 тысяч россиян.

Согласно последним официальным данным, в России от коронавируса умерли 9 320 человек. Число заразившихся достигло 647 849 человек.