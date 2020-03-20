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Лишь 11 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в России, произошли внутри страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

По словам Поповой, 90 процентов заболевших заразились за рубежом. При этом каждый из 11 заболевших контактным путем внутри страны имеет очень близкий контакт с тем, кто подхватил инфекцию за границей.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч, вылечились более 87 тысяч.

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