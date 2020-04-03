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За последние сутки в России скончались четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Общее количество умерших пациентов в стране достигло 34-х.

Одна из новых смертей произошла в больнице Коммунарки. Главврач Денис Проценко рассказал, что скончался 39-летний пациент, страдавший от ожирения и артериальной гипертензии. Вскрытие показало, что причиной его смерти стали осложнения коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 601 новый случай заражения.

За все время коронавирусом в стране заразились 4 149 человек из 78 регионов, 281 пациент выздоровел и был выписан, 34 человека скончались.

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