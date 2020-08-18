Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще 9 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.

Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в пресс-службе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.