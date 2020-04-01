Все новости на карте

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 1 апреля в российских регионах было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима изоляции. Из них 754 случая связаны с неповиновением законному распоряжению должностного органа, 63 — с нарушением сроков выполнения предписаний, еще 433 — с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в России.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты