Новым детским омбудсменом Москвы станет бывший депутат Мосгордумы Ольга Ярославская, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Да, можно сказать, что Ольга Ярославская станет новым уполномоченным по правам ребенка в Москве», — сообщила она РИА «Новости», уточнив, что в настоящее время документ о назначении находится на подписи.

Сама Ярославская отказалась комментировать свое назначение.

«Я не могу об этом говорить, приказа о назначении я еще не видела», — сказала она.

Ярославская была депутатом Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годы), а также зампредседателя комиссии по образованию. Она была директором школы-новостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных языков.

Занимавший пост уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович осенью 2019 года покинул свой пост в связи с избранием депутатом Мосгордумы.

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