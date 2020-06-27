Американский тренер Хавьер Мендес высказался насчет вероятного преемника российского чемпиона UFC Нурмагомедова. Он отметил, что Нурмагомедов полон желания продолжать карьеру и побеждать, но, тем не менее, назвал имя наследника Нурмагомедова в первенстве смешанного стиля.

Преемником Нурмагомедова может стать его партнер по тренировкам чеченец Ислам Махачев. Тем не менее, Нурмагомедов еще 5-6 лет может сохранять высокий уровень выступлений. «Хабиб же по-прежнему хочет быть победителем, поэтому с ним все будет хорошо», — отметил Мендес.

Ближайший поединок с участием Нурмагомедова должен состояться 19 сентября, соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи.