Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала лучшее место для встречи Нового года. Это дом.

«Я бы точно рекомендовала посмотреть в этом году, как мы можем Новый год провести дома», — цитирует Вуйнович ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, каждый должен нести ответственность в период пандемии.

Вуйнович добавила, что посещение концертов и других развлекательных мероприятий также возможно. Однако, при этом стоит соблюдать все меры предосторожности и, в частности, социальную дистанцию.

Ранее эксперты посчитали средние траты россиян на предстоящий Новый год. По информации агентства A42.RU, средний чек в этом году не превышает прошлогодней суммы и равен 18 300 рублей.