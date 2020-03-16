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Каждый десятый россиянин из заразившихся коронавирусом поправился и выписан из больницы. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, всего выздоровели «более 10 процентов» российских пациентов с подтвержденной инфекцией. Речь идет о гражданах, которые были инфицированы одними из первых в стране. «Это те, которые поступали в предыдущие периоды, уже непосредственно и заразившиеся коронавирусной инфекцией», — уточнил глава Минздрава.

По последним данным ведомства, в России выявлено 66 зараженных за все время существования нового вируса.

Ранее 16 марта еще одного возможного инфицированного нашли в Красноярске. Мужчина недавно вернулся из Австрии. Ему сделаны предварительные тесты, которые показали наличие вируса. Анализы направлены в новосибирскую лабораторию для подтверждения диагноза.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, последние случаи заражения в стране происходили с родственниками и друзьями, которые контактировали с инфицированными.

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