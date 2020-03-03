За неполные три года, с января 2017-го по октябрь 2019-го, в России было выявлено 1234 поддельных документа, по которым пытались совершить нотариальные действия. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила Федеральная нотариальная палата.

Больше всего поддельных документов выявлено нотариусами в Москве (166), Новосибирской области (140), Республике Башкортостан (128), Санкт-Петербурге (126), Красноярском крае (109), Кемеровской области (72).

Отмечается, что речь идет о документах, которые предоставляли как мошенники, так и граждане, которые не были информированы о том, что ранее им кто-то предоставил подложный документ. Большая часть подделок выявлялась при проверке нотариусами с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата, в результате множество людей избежали потери собственности.

Однако, как отмечают в палате, большая часть поддельных документов по сделкам в простой письменной форме направляется в регистрационные органы, те же МФЦ, минуя нотариуса и тщательную проверку, что повышает риски для граждан. При этом государственные и муниципальные органы при подозрениях в подлинности нотариального документа имеют возможность направить его для проверки в ЕИС нотариата через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В ноябре в Федеральной нотариальной палате назвали самые подделываемые документы в России.