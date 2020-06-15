15% из 250 тысяч граждан России, которые сдали анализ в медицинской компании «Инвитро», имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 537,2 тысячи человек, число умерших — семь тысяч человек, число выздоровевших — 284,5 тысячи человек.

Сегодня в «Инвитро» сообщили, что за время пандемии протестировали более 250 тысяч человек на антитела к коронавирусу. Они были обнаружены у 15% из них.

В мае Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провела в Москве оценку популяционного иммунитета к SARS-CoV-2. Антитела к нему были выявлены у 14% горожан. Сегодня Роспотребнадзор сообщил о намерении в июне 2020 года провести аналогичные исследования в Тюмени, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.