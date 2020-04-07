Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил столичным спа- и массажным салонам, а также студиям красоты, соляриям, саунам и баням продолжить работу в период с 5 апреля по 1 мая, но только по услугам, оказываемым на основании лицензии на медицинскую деятельность. Участники рынка рассказали «Известиям», кто сможет работать в Москве.

Открыться сможет меньше трети учреждений, причем вести прием в них смогут только медработники и только в том случае, если это неотложная помощь. Таким образом, сделать маникюр или педикюр будет нельзя, а вот удалить вросший ноготь — можно. Как именно власти будут контролировать работу салонов красоты в период долгих каникул пока неизвестно.

«Согласно указу, люди сейчас могут выйти на улицу, если им нужна экстренная или неотложная помощь. Экстренную помощь оказывают скорая и стационары. Неотложную помощь специалисты могут оказать в случае, если у человека есть какие-то изменения здоровья, способные привести к ухудшению состояния. Яркий пример — вросший ноготь, с которым медлить нельзя», — рассказала «Известиям» гендиректор Медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.

Она также отметила, что работать с серьезными медицинскими проблемами салоны красоты сейчас могут только по адресу, указанному в приложении к лицензии. Они обязаны иметь два вида лицензий: по дерматологии и косметологии. Работать с клиентом позволено лишь специалисту с медобразованием: дерматовенерологу или косметологу.

При этом эксперты считают, что послабления для салонов красоты могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию в столице. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что любой выход из дома — это риск, но идеальной самоизоляции не бывает. Люди все равно ходят за продуктами. По его словам, в данном случае речь идет о медицинских услугах, никто не говорит о маникюре, а если у салона есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, это подразумевает, что он соблюдает все меры безопасности.

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Красота требует: в Москве откроется меньше трети салонов