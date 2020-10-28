На дистанционные режим обучения перешли 152 российских высших учебных заведениях, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов… На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов. Есть вузы, где формат обучения смешанный — где студенты отчасти посещают занятия… с соблюдением особых мер предосторожности, и при этом часть дисциплин они проходят удаленно», — сказал он.

Фальков отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в российских вузах непростая. Учебный год в российских университетах начался 1 сентября в очном режиме. Как сообщали ранее в ведомстве, студенты и преподаватели обязаны носить маски, приобрести которые должны сами университеты.

Как сообщал Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24», Миноборнауки пока не рассматривает вопрос закрытия университетов из-за распространения коронавируса.