Только 22,9% россиян ожидают в этом году премию от работодателей. Об этом рассказал директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

При этом 42,9% опрошенных рассчитывает на такой же размер бонуса, как и в прошлом году. «Согласно ожиданиям половины респондентов, премия не превысит 10 тысяч рублей. Чуть больше четверти опрошенных считают, что получат дополнительный доход в диапазоне 11-30 тыс. рублей», — отметил топ-менеджер.

Даже при небольших доходах 37% респондентов планируют потратить премию на покупку подарков. Также участники опроса предпочитают потратить годовую премию на продукты и новогодние развлечения. 23% респондентов потратят ее на выплату кредитов.

«В финансовые инструменты инвестирует каждый пятый, речь при этом идет только о половине сумме годового бонуса. Еще 23,9% опрошенных собираются вложить лишь небольшую его часть, остаток от прочих трат», — цитирует ТАСС Чубаря. По его словам, 66% опрошенных не имеют сбережений.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. В нем участвовало не менее 1500 человек в возрасте от 18 до 75 лет из девяти федеральных округов.

Ранее в декабре сообщалось, что больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии сотрудникам. Как отмечалось, российские компании сохраняют свой бюджет с помощью поощрительных выплат только эффективным сотрудникам, мотивируя тем самым остальных.