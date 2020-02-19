Под наблюдением врачей в России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

По окончании карантина люди разъедутся по своим городам, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Барнаул и др. На родину вернутся эвакуированные российской стороной граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля количество погибших от инфекции в Китае превысило 2 тыс., всего заболело более 74 тыс. человек.

16 февраля в Китае начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.