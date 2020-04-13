В Москве на домашнем лечении от коронавирусной инфекции находятся более 6 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в понедельник, 13 апреля.

Отмечается, что врачи круглосуточно консультируют пациентов, обсуждают симптомы и дают рекомендации. Кроме того, те, кто находятся на лечении дома, в обязательно порядке подписывают согласие о соблюдении предписаний врачей и самоизоляции.

«Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что за прошедшие два с половиной месяца в Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее 13 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве и Подмосковье может прекратиться в течение ближайших двух недель.

По ее словам, к сегодняшнему дню в стране прошли уже два инкубационных периода, после которых фиксируется либо рост заболеваемости, либо его соответствующее плато. Она отметила, что в России большая часть случаев коронавируса приходится на Москву и Подмосковье.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2 558 — за последние сутки. 11 513 случаев выявлено в Москве. Всего в стране 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.