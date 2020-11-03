Опрошенные Bloomberg аналитики назвали одну из главных угроз для экономики США в ближайшем будущем. Ею может стать одновременная победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента и республиканское большинство в Конгрессе.

В ходе президентской кампании финансисты говорили о плюсах и минусах победы обоих кандидатов. Преимуществом нынешнего главы государства Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, часто называли намерение и дальше проводить мягкую налоговую политику, сохраняя ставки на низком уровне — в противовес Байдену, который заявлял о намерении поднять некоторые налоги.

Однако в последнее время аналитики все чаще сходятся во мнении, что больший позитивный импульс для экономики и фондового рынка окажет победа Байдена — поскольку повысит вероятность новых стимулирующих мер со стороны государства подобно весенним, когда из бюджета было выделено два триллиона долларов (параллельно с программой количественного смягчения и стимулирования от Федеральной резервной системы).

В этом случае многие компании, торгующиеся на биржах, получат возможность легче перенести последствия глобального кризиса, получить прибыль, а значит поддержать более высокую стоимость своих акций, к которым будут проявлять интерес инвесторы — как частные, так и институциональные.

Однако препятствием на пути к осуществлению такого плана может стать отсутствие у Байдена поддержки в Конгрессе. Сейчас в обеих его палатах сохраняется значительное представительство демократов — благодаря успеху на промежуточных выборах 2018 года. Однако одновременно с победой Байдена его однопартийцы могут потерять позиции, поскольку вместе с президентскими выборами состоятся парламентские, в ходе которых будут оспорены все места в Палате представителей и треть в Сенате. Это будет негативно воспринято рынком.

В связи с этим сейчас трейдеры и управляющие фондами испытывают неопределенность и не решаются вкладываться в акции, отмечают финансисты.

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