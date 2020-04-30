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Смерть мэра Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что о смерти 57-летнего руководителя ставропольской городской администрации Андрея Джатдоева сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.
«Его смерть не связана с коронавирусом. Вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой», — рассказал осведомленный источник.
Он пояснил, что возглавлявший город с октября 2016 года Андрей Джатдоев умер у себя дома.
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