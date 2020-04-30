Все новости на карте

Смерть мэра Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что о смерти 57-летнего руководителя ставропольской городской администрации Андрея Джатдоева сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

«Его смерть не связана с коронавирусом. Вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой», — рассказал осведомленный источник.

Он пояснил, что возглавлявший город с октября 2016 года Андрей Джатдоев умер у себя дома.

Видео дня. Самбурская призналась, что попала в руки к абьюзеру