Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Псковской области, мог уснуть за рулем. Об этом 13 февраля «РИА Новости» рассказала глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

Авария произошла в ночь на 13 февраля около населенного пункта Рудо. Микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли восемь граждан Украины. Еще один человек получил травмы. Известно, что украинцы направлялись в Киев.

В аварии выжили двое: водитель грузовика (гражданин Белоруссии) и пассажир (гражданин Украины). Обоих пострадавших госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести: у них ушибы и переломы, отмечает телеканал «360».

Уточняется, что асфальт на момент ДТП был обработан противогололедными материалами. В результате столкновения с фурой микроавтобус оказался полностью искорежен. По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», пишет «Газета.ру».