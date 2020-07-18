СМИ назвали возможную причину самоубийства российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Ранее сообщалось, что сегодня ночью ее тело было найдено на улице под окнами дома на Улице 1905 года, в котором она проживала на шестом этаже.

В последнее время спортсменка страдала затяжной депрессией. Дело в том, что ее успех пришелся на 2017 год, когда она жила в Австралии и выступала в паре с с Харли Уиндзором. Однако затем девушка переехала в Канаду, но там получила травму и вернулась в Россию, сообщает телеграм-канал «112».

В Москве Екатерина попробовала себя в телешоу, но карьера не складывалась. Спортсменка обращалась к психологам, но по всей видимости действенной помощи они ей не оказали.

На столе спортсменка оставила записку с одним словом: «Люблю».