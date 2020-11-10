Актриса Ольга Кабо решила развестись со своим вторым мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым после того, как он накопил многомиллионные долги. Об этом со ссылкой на источники в окружении пары пишет «Экспресс газета».

Как сообщал «Рамблер», Ольга Кабо и бизнесмен Николай Разгуляев познакомились в 2009 году, поженились и обвенчались. Для каждого из пары этот брак стал вторым. От предыдущих отношений у актрисы — дочь, а у бизнесмена трое детей. В браке родился совместный ребенок. В октябре стало известно, что Кабо подала на развод после 11 лет брака.

По данным источников, разводу предшествовало ухудшение материального положения Николая Разгуляева. Бизнесмен обратился в арбитраж с заявлением о признании себя банкротом. Основанием для этого стала его задолженность по кредитам, составившая более 362 млн рублей. Также в прошлом году Разгуляев прекратил деятельность одной из своих фирм.

«Возможно, нарастающие как снежный ком проблемы с бизнесом у Разгуляева и возникающие на этой почве размолвки с Кабо и заставили ее подать на развод и поделить нажитое в браке имущество», — уверены источники в окружении пары.

При этом суд оставил Ольге Кабо квартиру, а Николаю Разгуляеву — особняк в Подмосковье за 40 миллионов рублей.