По данным источников в следствии, экспертиза не подтвердила факт употребления рэпером Энди Картрайтом наркотиков перед смертью. Как сообщает Mash, причиной смерти мог быть сердечный приступ". Baza также сообщает, что на теле умершего следов инъекций не обнаружено.

Канал сообщает, что жена рэпера Марина Кохал подтвердила адвокату, что у мужа были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию. Она считает, что муж начал употреблять наркотики, но какие — ей неизвестно.

Как сообщалось ранее, расчлененное тело Картрайта было найдено вечером 29 июля в доме 134 по Невскому проспекту. Супруга утверждала, что обнаружила мужа мертвым, решила, что причиной стали наркотики, и почему-то приняла решение расчленить тело. По словам женщины, для того, чтобы про ее мужа никто не думал плохо. Нашли умершего только спустя четыре дня.

Mash указывает, что ребенок Марины и ее мать все это время были в квартире, но тело было в кабинете репера и какое-то время смерть удавалось скрывать.

"Мать узнала на вторые сутки", — сообщает канал.

На данный момент вдова находится в статусе свидетеля в данном уголовном деле, возбужденном по статье "Убийство".