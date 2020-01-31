СПОРТ

Названа цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедов–Фергюсон

18:06 30/01/2020

Цена самого дорогого билета на бой между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном составит 11157 долларов, передает ТАСС. Самый дешевый билет для членов клуба UFC будет стоить 99 долларов, сообщили организаторы поединка.

Бой состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов станет следующим соперником ирландца Конора Макгрегора. Напомним, первый поединок Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года в Лас-Вегасе и завершился победой российского спортсмена удушающим приемом в четвертом раунде.



