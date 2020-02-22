Стоимость билетов на поезда, которые будут курсировать между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, составит около 470 рублей. Об этом 22 февраля сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая обслуживает данное направление.

«Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту», — рассказали в компании ТАСС.

О запуске поездов Керчь — Анапа стало известно 19 февраля. Регулярное сообщение начнется с 7 марта. На маршруте предусмотрены остановки в некоторых населенных пунктах.

Электрички будут курсировать трижды в день в пятницу и выходные дни, в остальные дни — дважды. Время в пути составит два часа. Билеты можно будет приобрести в кассах, на сайте перевозчика и непосредственно в поезде.

Между городами будут курсировать два рельсовых автобуса РА-2 по три вагона общей вместимостью 280 пассажиров, говорится на сайте ЮППК. Каждый вагон оборудован системами отопления и вентиляции, информационными табло и санитарными кабинами.

В конце апреля ожидается запуск новых железнодорожных маршрутов в Крым, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы. К 20 января по мосту проехало 100 поездов.