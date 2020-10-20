Заслуженный артист РФ Владимир Конкин уже несколько лет может быть тайно женат, заявили гости программы «Прямой эфир». В супруги актера записали его директора Елену Переслени.

С Аллой Львовной Конкиной артист прожил 39 лет. В 2010 году она скончалась после продолжительной болезни. Известно, что женщина умерла на руках артиста в хосписе.

Подруга Аллы Львовны в эфире федерального канала заявила, что перед кончиной жена актера передала все его блокноты и тетради близкому человеку. Она также попросила «не оставлять Володю». Этим человеком, по мнению окружения Конкина, стала его директор Елена Переслени. Считается, что впоследствии она стала больше, чем помощником актеру, а их отношения стали максимально близкими. Не исключено, предположили участники шоу, что Конкин тайно женился на Переслени. При это актер в каждом интервью продолжает уверять, что в его жизни была только одна женщина — Алла Львовна.

В этой же программе гости в студии предположили, что именно мачеха стала причиной эмоциональной нестабильности артиста Софии Конкиной, трагично скончавшейся в сентябре. Переслени могла препятствовать общению отца с дочерью, поскольку старалась разъединить семью Конкиных в своих меркантильных целях, прозвучало мнение. При этом активность в общении с актером Переслени якобы начала проявлять еще при жизни Аллы Львовны, что могло спровоцировать тяжелое протекание ее болезни.

Как сообщал «Рамблер», о смерти 32-летней Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.