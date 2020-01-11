СПОРТ

Названа сумма гонорара Макгрегора после возвращения в октагон

22:03 11/01/2020

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получит пять миллионов долларов за встречу с американским бойцом Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Гонорар соперника ирландца источники Essentially Sports оценили намного ниже, в два миллиона долларов.

Для Серроне названный гонорар станет рекордным. Встреча Макгрегора и Серроне в октагоне состоится 19 января. При этом поединок заявлен как встреча бойцов полусредней весовой категории. Макгрегор начал заранее задирать своего соперника. Он говорил, что не видит в ветеране ММА достойного бойца. «Я бы победил Серроне в любом весе. Я бы одолел его, даже если бы у меня был грипп», – убеждал ирландец.

Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор участвовал в бою UFC в октябре 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. В тот раз Конор потерпел поражение и утратил возможность вернуть титул чемпиона UFC.

Ранее стало известно, что билеты на бой с Макгрегором и Серроне раскупили за один день продаж. Приблизительная выручка от продажи билетов – 10 млн долларов.



