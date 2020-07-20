Самой процветающей страной после пандемии коронавируса будет Германия. В этом уверены в The New York Times.

Авторы утверждают, что это точно не будут США с Китаем, которые накопили чересчур много долгов. У ФРГ они тоже есть, но небольшие.

Принятые Берлином меры в начале пандемии только подчеркнули прежние сильные стороны Германии. Благодаря им и изначально сильной экономике страны, она быстро оправиться от кризиса.

У ФРГ хорошая деловая репутация, которую эксперт издания назвал защитой для ее экспорта, что является важным преимуществом перед другими странами на фоне сокращения мировой торговли. Многие рабочие в Германии сохранили свои места, а также зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости.

Когда началась пандемия, власти направили прямые выплаты семьям. Также они сократили налоги и выдали бизнесу кредиты. Общий объем помощи составил 55 процентов ВВП.

При этом ВВП страны сократится на 6,3 процента в текущем году из-за последствий пандемии.