Стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать одной тысячи рублей, в дальнейшем цена будет снижаться. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает ТАСС.

Артемьев назвал начальную стоимость вакцины «достаточно высокой» и объяснил, что тариф связан с тем, что вакцина выпускается достаточно маленькими партиями, и для расширения производства «нужен капитал».

«Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — заявил глава ФАС.

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В дальнейшем, когда появятся иностранные вакцины, тариф начнет снижаться, добавил он.

Артемьев не уточнил, о какой из вакцин из трех разрабатываемых в России идет речь.

В августе, как сообщал «Рамблер», в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. В конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». В отличие от первой, она будет содержать фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. 6 октября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в скором времени в стране появится третья вакцина от коронавируса.