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Стоимость лечения пациента с коронавирусом в легкой форме — 24 тыс. рублей, в состоянии средней тяжести — около 125 тыс. рублей, в тяжелом состоянии — до 500 тыс. рублей, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе круглого стола. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тыс. рублей, средней тяжести — почти уже 125 тыс. рублей. Тяжелого больного с реанимацией — до полумиллиона, и даже может стоить больше», — сказал Беглов.

Рамблер

Губернатор призвал всех россиян оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и не заразиться коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 1786 — до 11917. За весь период в России выздоровели 795 заболевших, зафиксировано 94 смерти, связанные с коронавирусом.

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