«XRay Cross Instinct стал первым автомобилем отечественного бренда, оснащенным мультимедийным комплексом Яндекс.Авто. Модели достанется большой 8-дюймовый тачскрин и камера заднего обзора. Система дает возможность подключить машину к интернету, а также использовать самые популярные сервисы «Яндекса». Большой экран обеспечивает удобство и безопасность использования приложений, а при необходимости можно задействовать голосовой помощник Алиса для управления всеми функциями», — пишет портал «Новые автомобили».

Отметим, всем покупателям Lada XRay Cross Instinct в качестве приятного бонуса полагается 4G-модем, предоплаченный на полгода интернет и сервис «Яндекс.Музыка», входящий в подписку «Яндекс.Плюс».

Продажи новинки стартуют в апреле текущего года. Товарные автомобили уже начали поступать к официальным дилерам бренда. Цена такой комплектации, по информации издания «За Рулем», — от 1 033 900 рублей.