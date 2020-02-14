Средняя сумма трат американцев на подарки ко Дню святого Валентина в 2020 году составляет $142. Об этом свидетельствуют данные опроса Compare Cards.

При этом средняя цена подарка, который респонденты ждут от партнера, — $119, передает «Интерфакс».

Больше всех планируют потратить люди в возрасте 40–55 лет — в среднем $293. У респондентов 24–39 лет речь идет о сумме в $113. Меньше всех тратят самые младшие (8–23 года) — $82 и самые старшие (56–74 года) — $55.

Ранее в феврале исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что в России накануне 14 февраля увеличивается спрос на презервативы, шоколадные конфеты, плюшевые игрушки и цветы. Также ритейлеры рассказали, что значительно увеличились продажи аромамасел, свечей, воздушных шаров в форме сердца и нижнего белья.