Вещества, содержащиеся в грейпфруте, в сочетании с приемом лекарств могут нанести серьезный вред организму и даже привести к смерти. Об этом сообщила онлайн-газета SasaPost.

Тропический фрукт часто включают в состав диет из-за его низкой калорийности и высокого содержания клетчатки, вызывающего чувство сытости.

В соке грейпфрута содержатся фуранокумарины — вещества, способные нарушить работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

В результате действующие вещества медикаментов могут накапливаться в организме в опасных количествах или, наоборот, их эффективность может снижаться из-за низкой концентрации.

При чем подавление действия ферментов идет в течение 24 часов, поэтому выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта бессмысленно.

Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов. Авторы статьи назвали лекарства, с которыми нежелательно употреблять этот цитрусовый.

Среди них статины, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, средства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра.

В качестве побочных эффектов могут появиться нарушение сердечного ритма, внезапная остановка сердца, образование тромбов, повреждение почек, поражение костного мозга, разрушение мышечных волокон.

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом врач рассказал в интервью газете La Vanguardia.