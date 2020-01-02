«Площадь Революции» стала самой популярной станцией метро Москвы в первые сутки 2020 года. С полуночи Нового года до закрытия ею воспользовались порядка 105 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе метрополитена 2 января.

В числе лидеров — «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город» и «Пушкинская», отмечает «РИА Новости». Традиционно в новогоднюю ночь остаются популярными центральные станции подземки, расположенные рядом с местами гуляний.

Метро и МЦК перевезли в первые сутки 2020 года свыше 2,6 миллионов пассажиров.

Накануне стало известно, что более 250 Дедов Морозов воспользовались в новогоднюю ночь московским метро. Большинство из них проехали в метрополитене с 22:00 до 01:00, когда действовал бесплатный вход на все станции.