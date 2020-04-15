Россияне в марте чаще всего искали работу водителем, выяснили специалисты аналитического центра «Авито Работа». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Также в топ-10 популярных профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер. Однако по сравнению с февралем число поисковых запросов по профессии водителя снизилось на 16%.

Сильнее всего падение заметно по запросу «электрик»: россияне стали интересоваться этой профессией на 30% реже, чем в феврале 2020 года.

Также на 23% снизилось количество запросов «курьер», на 21% — «администратор», по 19% убавили запросы «грузчик» и «повар».

Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что соискатели из массовых профессий в марте больше сфокусировались на поиске работы, разрешенной в условиях самоизоляции.

«В марте рынок труда немного замер: и соискатели, и работодатели снизили свою активность. В первую очередь это связано со всеобщей самоизоляцией и рекомендациями оставаться дома», — рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Тем не менее, рынок труда очень гибкий и быстро подстраивается под внешние условия, отметил эксперт. Число запросов «удаленная работа» по сравнению с февралем увеличилось на 10%, а «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» — на 15%.

Пользователи пытаются найти компромиссный вариант заработка в ограниченных условиях, которые диктует пандемия, полагает Артем Кумпель. При этом частота поисковых запросов «работа» и «подработка» уменьшилась за месяц на 30% и 3% соответственно.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Почти половина опрошенных аналитиками сервиса Superjob оказались согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов.

Ранее 13 апреля, СМИ сообщили, что число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось. Однако регионы с положительной динамикой компенсировали около половины сокращений в остальных областях.

Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест. На втором месте Москва с 89 тыс. новых рабочих мест.