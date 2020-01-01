Роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в 2019 году стал самым популярным среди пользователей сервиса «ЛитРес», находящихся в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса 1 января.

Также в топ-5 у жителей столицы вошли «Подсознание может все» (Джон Кехо), «Тонкое искусство пофигизма» (Марк Мэнсон), «Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели» (Джо Диспенза) и «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» (Джулия Эндерс).

Кроме того, «Подсознание может все» стала самой популярной аудиокнигой в 2019 году, рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Часто пользователи выбирали для прослушивания «Sapiens. Краткая история человечества» (Юваль Ной Харари), «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза» (Андрей Курпатов), «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» (Вадим Зеланд) и «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (Джен Синсеро).

Ранее в декабре ритейлеры электроники назвали самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году.