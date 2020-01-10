Специалисты сравнили популярные модели питания для похудения и назвали наиболее опасные диеты для современного человека. На первом месте «антирейтинга» оказалась кетодиета.

Ученые и врачи сравнили популярные диеты по эффективности для снижения веса, простоте соблюдения, влияния на развитие различных заболеваний, в том числе рака и диабета.

Кетодиета была признана самой опасной. Она предполагает резкое сокращение углеводов и увеличение жиров в рационе. Эксперты отметили, что снизить вес таким способом можно, но долго ее придерживаться нельзя.

«При переходе на кетодиету побочным эффектом становится кетоз. Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление», — рассказала врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерия Васильева.

По ее словам, после такой диеты наблюдается упадок сил, ломота в мышцах, снижаются когнитивные способности, люди могут становиться агрессивней, пишет kp.ru.

Медики также отметили, что кетодиета может способствовать развитию болезней сердца и сахарного диабета.

В ноябре ученые рассказали о режиме питания, увеличивающем риск ранней смерти. Согласно исследованию, у людей, употребляющих более 200 г мяса в день, риск смерти на 23% выше.