Профессия официанта оказалась самой «молодежной» в России — почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет, на втором месте — работа бариста, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Сервис составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет.

«Профессия официанта оказалась самой «молодежной» — почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте — работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже — ред.) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов», — отмечают авторы.

Тройку «молодых» специальностей замыкает профессия промоутера — представители «поколения гаджетов» составляют 70% ищущих такую работу. И почти такая же доля молодежи (67%) среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.

Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг «молодых» профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) — 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18-23 лет.