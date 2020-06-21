Участник арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов действительно задержан. Это произошло 21 июня в Москве. Задержание проводили сотрудники центра «Э» МВД России.

Как отметил источник в правоохранительных органах, Верзилов задержан, «по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме».

Утром к нему пришли с обыском, однако Верзилов не открыл дверь. В итоге ее пришлось вскрывать.

Утром в воскресенье Петр Верзилов сообщил, что дверь в его квартиру ломают. После этого он перестал выходить на связь. Позднее появились сообщения о том, что правоохранители пришли в музей современного искусства, где проходили выставки «Войны» и «Олега Навального.