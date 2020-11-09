Стало известно, что цены на розничное пиво в текущем году снизились на 2%, однако подешевел не сам напиток, а стоимость банки или бутылки, в которой он находится.

Как пояснили специалисты из Nielsen, которых цитирует сайт РБК, банка пива подешевела из-за эффекта даунсайзинга, то есть производитель уменьшает массу или объем продукта, а с ним и размер упаковки. Таким образом он удерживает цену. Отмечается, что этот прием производители используют еще с 2012 года.

Именно благодаря снижению цены пива категория «алкогольные напитки» в этом году стала единственной в России, показавшей по итогам января-августа отрицательную инфляцию. Но все остальные напитки, не снижавшие размер тары, подорожали: водка на 1,5%, остальные — на 5,3% в среднем.

То, что отечественное пиво в действительности дорожает, фиксирует и официальная статистика. По версии Росстата, розничные цены на сваренное в России пиво в январе—августе выросли на 0,8%, до 115,2 руб. за 1 л. Информацию о средней цене за одну упаковку ведомство не приводит

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