Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова стало онкологическое заболевание, об этом в Instagram сообщила актриса Ксения Алферова.

«Рак — страшная напасть, но держался Юра… Не знаю какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом», — написала она.

По словам Алферовой, Черкасов был талантливым актером, настоящим мужчиной во всех своих проявлениях, человеком «с большой̆ буквы».

О смерти 59-летнего актера стало известно в понедельник, его похоронят на Митинском кладбище.

Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых «Очарование зла», «Мосгаз», «Форс-мажор», «И все-таки я люблю…».