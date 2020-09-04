Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня Тверской области в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.

Кот Степа стал известен, после того как в марте сотрудники библиотеки приняли его на работу. Ему выдали «трудовую книжку», в которой он значился как «SMM-мяунджер». Кота использовали как бренд библиотеки, ему завели страницу в социальной сети. В минувшие выходные на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте» руководство сообщило, что кота Степана больше нет. Он ушел из дома 25 августа и не вернулся. По словам директора библиотеки Ольги Смирновой, в учреждение позвонили и рассказали, что кота убили, и она знает, кто именно.

«Сотрудники полиции поговорили с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел на парковке труп рыжего кота — видимо, его кто-то сбил. Его слова подтвердила свидетель, которая находилась в это время на парковке», — рассказала собеседница.

По ее словам, мужчина положил труп животного в пакет и убрал, потому что в противном случае его раздавило бы машинами. Она также рассказала, что мужчина, которого сочли предполагаемым убийцей Степана, сам любитель животных — у него есть кошка и три котенка, а также другие питомцы.