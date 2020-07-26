Причиной смерти ребенка, который был найден мертвым под Симферополем, стало утопление, признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщили в управлении СК по Севастополю и Крыму.

Отмечается, что время наступления смерти соответствует времени предполагаемого исчезновения.

Ранее сообщалось, что был найден мертвым трехлетний мальчик в поселке Строгановка под Симферополем. Он якобы вышел на прогулку с шестилетней сестрой, но потом пропал из виду матери. Мать заявила в полицию об его исчезновении, на поиски мальчика отправились полиция, спасатели и «Лиза Алерт».

Тем временем Strana.ua со ссылкой на источники в соцсетях среди знакомых матери погибшего сообщает, что мальчик был найден мертвым в выгребной яме возле дома. И озвучен еще один факт – его отец вот уже как несколько месяцев арестован в России по обвинению в участии в экстремистской группировке «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).