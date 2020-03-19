Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в одной из московских больниц стал оторвавшийся тромб. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил главный патологоанатом столицы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — приводит его слова Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

По его словам, на момент смерти изменений в легких не обнаружено. Он также подтвердил наличие у пациентки ряда хронических заболеваний.

«Среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — рассказал профессор.

О смерти женщины оперштаб сообщал ранее 19 марта. В этот же день стала известна личность умершей. Это — профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева.

19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По последним данным, в мире выявлено более 220 тыс. случаев заболевания. Умерли 8 999 человек, выздоровели почти 86 тыс.