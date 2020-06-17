Названа причина смерти краснодарского пластического «хирурга» Алены Верди, которая изуродовала как минимум семь пациенток. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По информации издания, вскрытие показало, что причиной гибели женщины стал обширный инсульт с образованием субдуральной гематомы.

Уточняется, что смерть наступила на фоне наркотического и алкогольного опьянения.

Как объяснил собеседник газеты, Верди попала в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. К моменту госпитализации в головном мозге лжехирурга уже начались необратимые изменения.

«Если бы женщину удалось вывести из комы, то, скорее всего, у нее была бы тяжелая форма инвалидности», — поделился подробностями он.

История Верди получила широкий общественный резонанс после того, как предприимчивая женщина без специального образования решила поработать пластическим хирургом. В течение четырех лет (в период с 2015 по 2019 год) Верди калечила своих клиенток. Некоторые из ее пациентов остались инвалидами. На счету псевдомедика есть и одна умершая. В 2017 году Верди сделала женщине липосакцию, через двадцать часов пациентка скончалась.

Напомним, что Верди обвинялась как минимум в семи эпизодах оказания медуслуг, не отвечавшим правилам безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью.

4 июня в Ленинском районном суде Краснодара должно было состояться первое заседание по делу Верди, но слушания были перенесены из-за неявки подсудимой. Тогда и стало известно, что лжехирург находится в медицинском учреждении в бессознательном состоянии.