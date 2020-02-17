Самолет Boing 777, выполнявший рейс Уфа — Пхукет, полетел в Москву на диагностику из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека. Об этом 17 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«При вылете из аэропорта Уфа, прямым рейсом в Пхукет самолетом Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека», — рассказали агентству. На борту было 423 человека, включая 12 членов экипажа.

Командир экипажа принял решение выработать топливо и направиться в аэропорт базирования для диагностики оборудования.

Ранее в этот же день самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Уфа — Пхукет, после вылета долго кружил у аэропорта, после чего отправился в Москву из-за технических неисправностей.